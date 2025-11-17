Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Президент: Азербайджан лидирует в регионе по 100-процентному охвату широкополосным интернетом

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 12:41
    Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по 100-процентному охвату населения широкополосным интернетом.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    По его словам, наша страна также входит в число передовых стран в сфере цифровой личности:

    "Система биометрической цифровой подписи SIMA уже принята 3,6 млн пользователей, интегрирована в более чем 80 государственных информационных систем. Неслучайно Азербайджан вошел в группу высшей категории "Индекса развития электронного правительства ООН". Наша цель - в течение ближайших пяти лет войти в число первых 40 стран по этому индексу".

    İlham Əliyev: "Azərbaycan 100 % genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda liderdir"
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan leads the region with 100% broadband internet coverage

