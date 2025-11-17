Президент: Азербайджан лидирует в регионе по 100-процентному охвату широкополосным интернетом
17 ноября, 2025
- 12:41
Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по 100-процентному охвату населения широкополосным интернетом.
Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.
По его словам, наша страна также входит в число передовых стран в сфере цифровой личности:
"Система биометрической цифровой подписи SIMA уже принята 3,6 млн пользователей, интегрирована в более чем 80 государственных информационных систем. Неслучайно Азербайджан вошел в группу высшей категории "Индекса развития электронного правительства ООН". Наша цель - в течение ближайших пяти лет войти в число первых 40 стран по этому индексу".
