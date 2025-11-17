İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev: "Azərbaycan 100 % genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda liderdir"

    • 17 noyabr, 2025
    • 10:46
    İlham Əliyev: Azərbaycan 100 % genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda liderdir
    Azərbaycan bu gün 100 %-lik genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda lider mövqe tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (WTDC-2025) iştirakçılarına müraciətində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsal şəxsiyyət sahəsində də ölkəmiz qabaqcıl ölkələr sırasındadır: "SİMA" adlı biometrik rəqəmsal imza sistemini artıq 3,6 milyon istifadəçi qəbul edib, 80-dən çox dövlət informasiya sisteminə inteqrasiya olunub. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan BMT-nin "Elektron Hökumətin İnkişafı İndeksi"nin ən yüksək kateqoriyası qrupuna daxil olub. Məqsədimiz növbəti beş il ərzində bu indeksdə ilk 40 ölkə sırasında yer almaqdır".

