WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:35
    Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edib

    Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Qətər Dövlətinin paytaxtı Doha şəhərinə rəsmi səfərə çərçivəsində qlobal korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetmə mərasimində iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Qətər Dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Təni, BMT-nin və Qətər Dövlətinin yüksək səviyyəli rəsmiləri, müxtəlif ölkələrin nümayəndə heyətləri və beynəlxalq ekspertlər iştirak edib.

    Tədbir çərçivəsində Baş prokuror Qətər Dövlətinin Qanunun Aliliyi və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Mərkəzinin (ROLACC) sədri və qeyd edilən mükafatın Himayəçilər Şurasının sədri Ali Al Marri arasında görüş keçirib.

    Görüşdə ölkələr arasında siyasi rəhbərliklər səviyyəsində dostluq münasibətlərindən qaynaqlanan yüksək dinamika ilə inkişaf edən qarşılıqlı əlaqələr vurğulanıb və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində təcrübə mübadiləsinin vacibliyi qeyd edilib, həmçinin birgə layihələr müzakirə olunub.

    Səfər çərçivəsində Baş prokuror həmçinin BMT Baş katibinin terrorçuluqla mübarizə üzrə müavini Alexander Zuyevlə görüşdə tərəflər arasında qarşılıqlı maraq kəsb edən bir sıra məsələlər üzrə müzakirələr aparıb.

    Bundan başqa, Azərbaycanın terrorçuluqla, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir sıra təşəbbüslərinin BMT tərəfindən dəstəkləndiyi bildirilib.

    Görüşlərdə Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Adış Məmmədov da iştirak edib.

    Səfər çərçivəsində Baş prokuror Kamran Əliyev, həmçinin Azərbaycanın Qətərdəki səfirliyini ziyarət edib, səfirlik əməkdaşları ilə görüşüb.

    Baş prokurorun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Doha şəhərində fəaliyyətə başlayacaq BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin 11-ci Assambleyasında iştirak edəcəyi gözlənilir.

    Kamran Əliyev Doha qlobal korrupsiya

    Son xəbərlər

    15:03

    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 25 % artıb

    Maliyyə
    15:02

    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    Maliyyə
    15:01

    Dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan II Liqasında noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Aİ Venesuelaya qarşı sanksiyaları uzadıb

    Digər ölkələr
    14:51

    Naxçıvanda voleybol üzrə "Suverenlik kuboku" keçiriləcək

    Komanda
    14:50

    Rəşad Nəbiyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İKT
    14:49
    Foto

    Şahin Bağırov Zaqatalada vətəndaşları qəbul edib

    Biznes
    14:43

    AK 2026-cı ilin əvvəlində Rusiyadan neft tədarükünü qadağan edən qanun layihəsi irəli sürməyi planlaşdırır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti