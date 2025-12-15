WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:33
    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənib

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında üç saziş və bir memorandum təsdiq edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev bunlarla bağı müvafiq fərmanlar imzalayıb.

    Fərmanlara əsasən, 2025-ci il oktyabrın 21-də Astana şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında", "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında", "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında energetika sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş" və "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Qazaxıstan Respublikasının Strateji Planlaşdırma və İslahatlar Agentliyi arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandum" təsdiq olunub.

    Azərbaycan Qazaxıstan İlham Əliyev
    Утверждены 4 документа между Азербайджаном и Казахстаном

