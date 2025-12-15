Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Утверждены 4 документа между Азербайджаном и Казахстаном

    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 14:52
    Утверждены 4 документа между Азербайджаном и Казахстаном

    Утверждены три соглашения и один меморандум между Азербайджаном и Казахстаном.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующие указы.

    Согласно документам, утверждены подписанные 21 октября 2025 года в городе Астане "Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан", "Соглашение о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", "Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан" и "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан".

