Самаддин Асадов: В Азербайджане понимают важность развития космической сферы

Правительство Азербайджана понимает важность развития космической сферы.

Правительство Азербайджана понимает важность развития космической сферы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") Самаддин Асадов.

По его словам, развитие данной сферы имеет очень большое влияние на экономическое развитие. Сегодня, когда мир сталкивается с различными проблемами и вызовами, космическая сфера имеет влияние на каждую из Целей устойчивого развития.

Самаддин Асадов отметил, что Азербайджан активно готовился к проведению Международного конгресса астронавтики 2-6 октября следующего года, на котором ожидается около 6 тысяч участников.

По его словам, 75% мест в выставочном павильоне уже забронированы. Регистрация на участие в Конгрессе откроется в конце января 2023 года.

Председатель правления "Азеркосмос" отметил, что Международный конгресс астронавтики возвращается в Баку спустя 50 лет. В предыдущий раз он проводился в столице Азербайджана в октябре 1973 года.