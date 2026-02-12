Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посольство США: Запуск Gemini на азербайджанском отражает развитие технологического партнерства

    • 12 февраля, 2026
    • 15:01
    Посольство США: Запуск Gemini на азербайджанском отражает развитие технологического партнерства

    Официальный запуск модели искусственного интеллекта Gemini компании Google на азербайджанском языке отражает расширение партнерства между США и Азербайджаном в сфере технологий и инноваций.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

    "Радостная новость - "Google Gemini" теперь доступен на азербайджанском языке. С 2024 года "Google Gemini" является одним из ведущих в мире чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Его глобальный запуск на азербайджанском языке свидетельствует о развитии партнерства между США и Азербайджаном в сфере технологий и инноваций и основывается на двустороннем соглашении, подчеркивающем сотрудничество в области искусственного интеллекта, которое было подписано в августе 2025 года", - говорится в заявлении.

    Дипмиссия подчеркивает, что в рамках глобальной презентации Gemini 3 азербайджанский язык стал одним из 23 новых добавленных языков.

    "Это подчеркивает роль Азербайджана в глобальной цифровой экосистеме. Благодаря полной поддержке интернета и мобильных устройств Gemini открывает новые возможности для обучения, творчества и продуктивности. И теперь он доступен на азербайджанском языке. Будущее инноваций здесь, и оно говорит на азербайджанском", - отмечается в заявлении.

    ABŞ Səfirliyi: Azərbaycanla texnologiya və innovasiya sahəsində tərəfdaşlığımız artır
    US Embassy: Launch of Gemini in Azerbaijani language reflects growing US-Azerbaijan partnership in technology
