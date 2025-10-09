Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасности

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 11:47
    Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасности

    Сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном охватывает все больше направлений, включая цифровую трансформацию и кибербезопасность, что отражает высокий уровень доверия и взаимного интереса двух стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко, выступая на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

    "Сегодня мне приятно подчеркнуть, что наше партнерство распространяется и на сферу цифровой трансформации и кибербезопасности. Поскольку все мы сталкиваемся с общими угрозами и вызовами, лучший ответ - решать их вместе, через обмен знаниями, опытом и инновационными решениями", - отметил дипломат.

    Он подчеркнул, что в современном мире защита критической инфраструктуры в киберпространстве стала краеугольным камнем национальной безопасности каждой страны.

    "Современные общества зависят от цифровых сетей и взаимосвязанных систем, и их нарушение может иметь серьезные последствия для экономики, государственного управления и повседневной жизни граждан. Поэтому укрепление устойчивости критической инфраструктуры против кибератак является не только технической необходимостью, но и стратегическим императивом, обеспечивающим национальную стабильность и суверенитет", - добавил А.Есауленко.

    По его словам, Молдова обладает ценным опытом в построении устойчивой системы киберзащиты и защиты критической инфраструктуры, который был сформирован при участии различных заинтересованных сторон и позволил успешно противостоять вызовам, в том числе во время последних парламентских и президентских выборов.

    "Более того, я убежден, что этот форум открывает новые возможности для обмена знаниями и лучшими практиками, включая опыт принимающей страны - Азербайджана. Такие мероприятия объединяют правительства, академическое сообщество, частный сектор и молодых специалистов, способствуя формированию доверия, повышению компетенций и укреплению сотрудничества, необходимого для эффективного противостояния вызовам будущего", - заключил посол.

