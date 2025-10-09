İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Moldova səfiri: Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir

    Moldova və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq rəqəmsal transformasiya və kibertəhlükəsizlik də daxil olmaqla, daha çox istiqaməti əhatə edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Esaulenko "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda bildirib.

    Onun fikrincə, bu, iki ölkə arasında yüksək etimad və qarşılıqlı marağı əks etdirir.

    "Tərəfdaşlığımız rəqəmsal transformasiya və kibertəhlükəsizlik sahələrinə də yayılır. Ortaq təhdidlər və çağırışlarla üzləşdiyimiz üçün ən yaxşı cavab bunları birgə, təcrübə mübadiləsi vasitəsilə həll etməkdir", - diplomat bildirib.

    O vurğulayıb ki, müasir dünyada kibərməkanda kritik infrastrukturun qorunması hər ölkənin milli təhlükəsizliyinin təməl daşına çevrilib.

    "Müasir cəmiyyətlər rəqəmsal şəbəkələrdən və qarşılıqlı əlaqəli sistemlərdən asılıdır. Onların pozulması iqtisadiyyat, dövlət idarəçiliyi və vətəndaşların gündəlik həyatı üçün ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Buna görə də kritik infrastrukturun kiberhücumlara qarşı dayanıqlılığının gücləndirilməsi təkcə texniki zərurət deyil, həm də milli sabitliyi və suverenliyi təmin edən strateji imperativdir", - A.Esaulenko əlavə edib.

    Səfir bildirib ki, bu forum Azərbaycanın təcrübəsi də daxil olmaqla, bilik və ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsi üçün yeni imkanlar açır: "Belə tədbirlər hökumətləri, özəl sektoru və gənc mütəxəssisləri bir araya gətirərək etimadın formalaşmasına, səriştələrin artırılmasına və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verir".

    Azərbaycan Aleksandr Esaulenko Moldova CIDC-2025 Kibertəhlükəsizlik
    Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасности
    Ambassador: Moldova-Azerbaijan co-op also extends to cybersecurity

    Son xəbərlər

    13:13

    Dünya Bankı: Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizliyə investisiyaların iqtisadi faydasının ölçülməsi vacibdir - MÜSAHİBƏ

    İKT
    13:13

    Türkiyənin ədliyyə nazirinin müavini: İtkin düşmüş şəxslər problemi bütün dövlətlərinin birlikdə həll etməli olduğu məsələdir

    Xarici siyasət
    13:13

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsində 200 minə yaxın şəxs itkin düşüb

    Xarici siyasət
    13:07

    İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    12:57

    Nazir müavini: İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirlməsində iştirak etməyə hazırıq

    Xarici siyasət
    12:55

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir

    Region
    12:55

    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Xarici siyasət
    12:54

    Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblər

    Fərdi
    12:53

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti