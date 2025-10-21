Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Посол: Эстония поддерживает азербайджанские компании в развитии цифровых услуг

    ИКТ
    • 21 октября, 2025
    • 17:03
    Эстония активно поддерживает азербайджанские компании в развитии цифровых услуг.

    Как передает Report, об этом заявил посол Эстонии в Азербайджане Вайно Рейнарт на бизнес-форуме "Центральная Балтика – Азербайджан".

    "Эстония активно поддерживает азербайджанские компании и правительство в развитии цифровых услуг, что становится особенно важным на фоне последних геополитических изменений и стратегической роли Азербайджана как моста между Азией и Европой", - сказал он.

    Рейнарт подчеркнул, что Эстония, Финляндия и Латвия демонстрируют впечатляющий пример региональной интеграции, а Азербайджан успешно взаимодействует со своими соседними странами. Несмотря на географическую удаленность, страны имеют общие исторические вызовы, опыт восстановления независимости и успешной трансформации, а также общий интерес в формировании успешного совместного будущего.

    "Торговля между Эстонией и Азербайджаном растет, поддерживаемая крепкими политическими связями, однако важнейшими остаются человеческие отношения и взаимодействие, что является основой долгосрочного сотрудничества", - добавил он.

