İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Estoniya səfiri: "Azərbaycan şirkətlərini rəqəmsal xidmətlərin inkişafında dəstəkləyirik"

    İKT
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:41
    Estoniya səfiri: Azərbaycan şirkətlərini rəqəmsal xidmətlərin inkişafında dəstəkləyirik

    Estoniya Azərbaycan şirkətlərini rəqəmsal xidmətlərin inkişafında fəal şəkildə dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın Azərbaycandakı səfiri Vayno Reynart Bakıda keçirilən "Mərkəzi Baltik – Azərbaycan" biznes forumunda bildirib.

    "Estoniya Azərbaycan şirkətlərini və hökumətini rəqəmsal xidmətlərin inkişafında fəal şəkildə dəstəkləyir ki, bu da son geosiyasi dəyişikliklər, Azərbaycanın Asiya ilə Avropa arasında oynadığı körpü rolu fonunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - deyə o qeyd edib.

    V.Reynart vurğulayıb ki, Estoniya, Finlandiya və Latviya regional inteqrasiya ilə bağlı təsirli nümunə nümayiş etdirir, Azərbaycan isə qonşu ölkələrlə uğurla əməkdaşlıq edir: "Coğrafi uzaqlığa baxmayaraq, ölkələr ümumi tarixi çağırışlara, müstəqilliyin bərpası və uğurlu transformasiya təcrübəsinə, həmçinin birgə gələcək formalaşdırmaq üçün ortaq maraqlara malikdir. Estoniya ilə Azərbaycan arasında güclü siyasi əlaqələrlə dəstəklənən ticarət inkişaf edir, lakin insan münasibətləri və qarşılıqlı əlaqə ən mühüm amillər olaraq qalır ki, bu da uzunmüddətli əməkdaşlığın əsasını təşkil edir".

    Estoniya Azərbaycan Səfir
    Посол: Эстония поддерживает азербайджанские компании в развитии цифровых услуг
    Ambassador: Estonia supports Azerbaijani companies in developing digital services

    Son xəbərlər

    18:19

    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Region
    18:14
    Foto

    BDU-nun magistrləri Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində olub

    Elm və təhsil
    18:12

    MPK rəhbərliyi paraatletika millisinin baş məşqçisi ilə uzunmüddətli planları müzakirə edib

    Fərdi
    18:09

    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Region
    18:07

    Aİ səfiri: "Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq prioritetləri üzərində iş tamamlanmaq üzrədir"

    Xarici siyasət
    18:03

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    18:01
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    18:00

    Mingəçevir və Ağcabədidə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti