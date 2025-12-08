"Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıb
- 08 dekabr, 2025
- 12:58
"Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" (GECO) və "Xlinks" şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Anlaşma Memorandumu energetika naziri Pərviz Şahbazovla Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fergus Auld arasında keçirilən görüşdə imzalanıb.
Görüşdə "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" (GECO) və Böyük Britaniyanın "Xlinks" şirkəti də təmsil olunub.
Memorandumu GECO şirkətinin icraçı direktoru Fərhad Məmmədov və "Xlinks" şirkətinin icraçı direktoru Ceyms Hamfrey imzalayıblar.
Sənəd iki şirkət arasında sualtı kabel layihələri və əlaqədar infrastruktur sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılması, məlumat mübadiləsi, texniki qiymətləndirmələrin aparılması kimi məsələləri ehtiva edir. Memorandum hüquqi öhdəlik yaratmır və hazırda GECO "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırması mərhələsindən sonrakı dövr üzrə potensial tərəfdaşlarla danışıqlar aparır.
Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında enerji əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Uzunmüddətli enerji tərəfdaşlığının "yaşıl enerji", "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" və innovasiyaların tətbiqi üzrə genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, GECO "Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında imzalanmış yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi Sazişi"nin icrası məqsədilə dörd ölkənin təmsil olunduğu Birgə Müəssisədir. "Xlinks" şirkəti isə irimiqyaslı bərpa olunan enerji və uzaq məsafəli ötürmə xətləri layihələri üzrə ixtisaslaşmış Böyük Britaniya şirkətidir. Şirkətin texniki heyəti Böyük Britaniya-Norveç arasında 720 km uzunluğunda və 1.4 QVt ötürmə gücü olan "North Sea Link" (Şimal Dənizi Linki) və Böyük Britaniya-Danimarka arasında 765 km uzunluğunda və 1.4 QVt ötürmə gücü olan "Viking Link" (Vikinq Linki) interkonnektorlarının inşasında təcrübəyə malikdir.