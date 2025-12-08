GECO и Xlinks изучают возможности сотрудничества по проектам подводных кабелей

Компания "Зеленый энергетический коридор" (GECO) и компания Xlinks подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, подписание состоялось в ходе встречи между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом. Подписи под документом поставили исполнительный директор компании GECO Фархад Мамедов и исполнительный директор компании Xlinks Джеймс Хамфри.

Меморандум включает в себя изучение возможностей сотрудничества в сфере подводных кабельных проектов и связанной с ними инфраструктуры, обмен информацией, проведение технических оценок. Он не создает юридических обязательств, и в настоящее время GECO ведет переговоры с потенциальными партнерами на период после стадии технико-экономического обоснования проекта "Зеленый энергетический коридор".

Стороны обсудили развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией. Проведен обмен мнениями о расширении долгосрочного энергетического партнерства в сфере "зеленой энергии", "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа" и применении инноваций.