"Qarabağ"ın U-19 komandasının "Ayaks"la matçının təyinatları bəlli olub
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 12:46
"Qarabağ"ın UEFA Gənclər Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda Bakıda "Ayaks"a (Niderland) qarşı keçirəcəyi matçın hakim təyinatları bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, görüşü Macarıstandan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
Görüşü FIFA referisi Marton Ruş idarə edəcək. Ona Gerqo Viq-Tarsonyi və Balaş Şalay kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Cavid Cəlilov yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma dekabrın 10-da "Azərsun Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək.
