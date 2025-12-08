İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    AMEA-nın arxivində "Divanü Lüğat-it-Türk" əsərinin əlyazması və tərcüməsi aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:45
    AMEA-nın arxivində Divanü Lüğat-it-Türk əsərinin əlyazması və tərcüməsi aşkarlanıb

    Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) arxivində "Divanü Lüğat-it-Türk" əsərinin əlyazması və tərcüməsi aşkar olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədli Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışı zamanı deyib.

    N.Məmmədli bu tapıntını böyük elmi hadisə kimi qiymətləndirib:

    "Bu, ərəb qrafikasından Azərbaycan dilinə ilk birbaşa tərcümə olaraq böyük elmi hadisədir".

    Milli Məclis AMEA əlyazması

