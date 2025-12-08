AMEA-nın arxivində "Divanü Lüğat-it-Türk" əsərinin əlyazması və tərcüməsi aşkarlanıb
Elm və təhsil
- 08 dekabr, 2025
- 12:45
Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) arxivində "Divanü Lüğat-it-Türk" əsərinin əlyazması və tərcüməsi aşkar olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru professor Nadir Məmmədli Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışı zamanı deyib.
N.Məmmədli bu tapıntını böyük elmi hadisə kimi qiymətləndirib:
"Bu, ərəb qrafikasından Azərbaycan dilinə ilk birbaşa tərcümə olaraq böyük elmi hadisədir".
Son xəbərlər
13:07
Səfir: Cənubi Koreya Qarabağda kəhrizlərin bərpası ilə bağlı yeni layihələrə hazırdır - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:07
DGK rəsmisi: "Azərbaycan regionda yeni bir logistika modelini yaradır"Biznes
13:05
Azərbaycanda sahibkarların maliyyə vəsaiti cəlb etməsi asanlaşacaqMaliyyə
13:01
Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcəkHadisə
12:58
Foto
"Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıbEnergetika
12:58
Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıbRegion
12:57
Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"ASK
12:54
Foto
Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:52