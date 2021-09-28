Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 19:40 по бакинскому времени.

Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании и Канады. Также о неполадках сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии.

Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются и в работе приложения. Отмечаются также проблемы со входом в учетную запись.