Эльмир Велизаде: Наши пользователи компьютеров не сталкивались с серьезными проблемами

"В Азербайджане существует разделение полномочий в области информационной безопасности и координация между структурами".

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на мероприятии, организованном Институтом информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана в рамках "Недели кибербезопасности".

Он также отметил, что пользователи компьютеров в Азербайджане до сих пор не сталкивались с серьезными проблемами: "Заявки на потерю учетных записей рассмотрены CERT(Computer Emergency Readiness Team), и большая часть учетных записей восстановлена".