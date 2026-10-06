Оглашены сроки переноса государственных информсистем Азербайджана в G-Cloud
ИКТ
- 06 октября, 2026
- 15:50
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан планирует завершить перевод государственных информационных систем на облачную платформу G-Cloud до конца текущего года.
Как передает Report, об этом заявил начальник отдела цифрового развития и инноваций Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халигов на Германо-азербайджанской конференции в Баку.
"Мы ведем работу над миграцией в облачную среду, и это одно из ключевых направлений нашей повестки. Проект G-Cloud был запущен нами еще в 2019 году, и на сегодняшний день значительная часть государственных информационных систем уже переведена на данную платформу. Мы намерены полностью завершить этот процесс до конца текущего года", - отметил Р. Халигов.
Dövlət informasiya sistemlərinin "G-Cloud"a köçürülməsi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırıla bilər
Timeline announced for migration of Azerbaijan's government information systems to G-Cloud
Последние новости
07:14
Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и АрмениейДругие страны
06:42
Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликтДругие страны
06:18
США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясенияДругие страны
05:55
В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"Другие страны
05:23
Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNetДругие страны
04:47
В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьмиВ регионе
04:19
Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в СШАДругие страны
03:51
Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мираДругие страны
03:25