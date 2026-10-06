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    Оглашены сроки переноса государственных информсистем Азербайджана в G-Cloud

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 15:50
    Оглашены сроки переноса государственных информсистем Азербайджана в G-Cloud

    Азербайджан планирует завершить перевод государственных информационных систем на облачную платформу G-Cloud до конца текущего года.

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела цифрового развития и инноваций Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халигов на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "Мы ведем работу над миграцией в облачную среду, и это одно из ключевых направлений нашей повестки. Проект G-Cloud был запущен нами еще в 2019 году, и на сегодняшний день значительная часть государственных информационных систем уже переведена на данную платформу. Мы намерены полностью завершить этот процесс до конца текущего года", - отметил Р. Халигов.

    Рашад Халигов Облачная платформа G-Cloud Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности
    Dövlət informasiya sistemlərinin "G-Cloud"a köçürülməsi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırıla bilər
    Timeline announced for migration of Azerbaijan's government information systems to G-Cloud
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