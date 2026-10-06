Оглашены сроки переноса государственных информсистем Азербайджана в G-Cloud

Азербайджан планирует завершить перевод государственных информационных систем на облачную платформу G-Cloud до конца текущего года.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела цифрового развития и инноваций Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халигов на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

"Мы ведем работу над миграцией в облачную среду, и это одно из ключевых направлений нашей повестки. Проект G-Cloud был запущен нами еще в 2019 году, и на сегодняшний день значительная часть государственных информационных систем уже переведена на данную платформу. Мы намерены полностью завершить этот процесс до конца текущего года", - отметил Р. Халигов.