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    Dövlət informasiya sistemlərinin "G-Cloud"a köçürülməsi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırıla bilər

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 16:25
    Dövlət informasiya sistemlərinin G-Clouda köçürülməsi bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırıla bilər

    Azərbaycan dövlət informasiya sistemlərinin "G-Cloud" bulud platformasına köçürülməsinin bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin rəqəmsal inkişaf və innovasiyalar şöbəsinin müdiri Rəşad Xalıqov Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik konfransında bildirib.

    "Biz bulud mühitinə miqrasiya üzərində işləyirik və bu, gündəliyimizin əsas istiqamətlərindən biridir. "G-Cloud" layihəsinə hələ 2019-cu ildə başlamışıq və bu günə qədər dövlət informasiya sistemlərinin əhəmiyyətli hissəsi artıq bu platformaya köçürülüb. Biz bu prosesi bu ilin sonuna qədər tam başa çatdırmaq niyyətindəyik", - R.Xalıqov qeyd edib.

    G-cloud Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    Оглашены сроки переноса государственных информсистем Азербайджана в G-Cloud
    Timeline announced for migration of Azerbaijan's government information systems to G-Cloud
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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