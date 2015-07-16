Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Беларуси в области информационно-коммуникационных технологий

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича, завершающего свою дипломатическую миссию, с министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, в ходе беседы обсуждены состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области информационно-коммуникационных технологий, высоких технологий, космоса, по другим актуальным направлениям.

Намечены дальнейшие шаги по активизации контактов между парками высоких технологий двух стран.

Стороны также рассмотрели вопросы участия белорусских предприятий в международной специализированной выставке "Телекоммуникации и информационные технологии" – Bakutel 2015, которая пройдет в Баку 2-5 декабря, и подготовки третьего азербайджано-белорусского ИКТ-форума, который пройдет в рамках указанной выставки.