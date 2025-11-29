Обнородовано число трудовых договоров в Азербайджане в сфере ИКТ

Число трудовых договоров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана к настоящему времени достигает 34 тыс.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на проходящей в Баку "Выставке карьеры в сфере ИКТ", организованной Агентством инноваций и цифрового развития.

Аббасов подчеркнул, что если до 2020 года число трудовых договоров в сфере ИКТ составляло 26 тыс., то сегодня оно достигает 34 тыс.: "27 из наших курсов интенсивной профессиональной подготовки приоритетных профессий, посвящены именно ИКТ, чтобы молодые люди обладали этими навыками и компетенциями для более быстрого освоения требований работодателей и адаптации".

В "Выставке карьеры в сфере ИКТ" участвуют более 900 молодых людей, которые получают возможность встретиться с представителями 20 ведущих государственных и частных организаций, работающих в сфере информационных технологий Азербайджана.