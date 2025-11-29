İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda İKT sahəsində əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    İKT
    • 29 noyabr, 2025
    • 11:36
    Azərbaycanda İKT sahəsində əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində əmək müqavilələrinin sayı 34 000-ə çatır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Hasil Abbasov Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "İKT Karyera Sərgisi"ndə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada gələcəyin əmək bazarına yönəlmiş çox fərqli yanaşma mövcuddur: "Bununla bağlı geniş hesabatlar yayımlanır, geniş təhlillər aparılır, proqnozlar verilir. Belə ki, Dünya İqtisadi Forumunun 2025-ci il hesabatında deyilir ki, növbəti 5 il ərzində dünyada əmək bazarında 22 % ixtisaslar strukturunu dəyişəcək. Şirkətlərin 39 %-i bacarıq boşluğundan transformasiyanı doğru icra edə bilməyəcək. Odur ki, bu çağırışlara doğru cavab vermək üçün bacarıq boşluğunu aradan qaldıran proqramlara, yanaşmalara zərurət var. Ona görə də dünyada istər dövlət, istər özəl, istər korporativ, istər fərdi müstəvilərdə buna xüsusi yanaşma mövcuddur".

    H.Abbasov vurğulayıb ki, 2020-ci ilə qədər İKT sahəsində əmək müqavilələrinin sayıə 26 000 olsa da, bu gün 34 000-ə çatır: "Bizim intensiv peşə hazırlığı kurslarımızdan, prioritet peşələrdən 27-si məhz İKT-yə həsr olunur ki, gənclər işə götürənlərin tələblərini daha tez mənimsəməsi, adaptasiyanı daha tez keçməsi üçün bu bacarıqlara, bu səriştələrə sahib olsunlar".

    "İKT Karyera Sərgisi"ndə 900-dən çox gənc iştirak edərək ölkənin informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən 20 aparıcı dövlət və özəl qurumunun nümayəndələri ilə görüş imkanı əldə edirlər.

    Обнородовано число трудовых договоров в Азербайджане в сфере ИКТ
    Number of ICT employment contracts in Azerbaijan reaches 34,000

