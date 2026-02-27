Надир Новрузов: В "Каталог угроз и решений" по кибербезопасности включено 167 угроз

В подготовленный в Азербайджане "Каталог угроз и решений" в сфере информационной и кибербезопасности включено 167 угроз.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник управления Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов.

По его словам, на профильном портале также размещена информация о способах устранения выявленных угроз. Каталог предусматривает регулярное обновление с учетом изменения ландшафта киберугроз. По мере формирования в государственных структурах реестров рисков и определения мер реагирования соответствующие решения, при их универсальной применимости, будут интегрироваться в "Каталог угроз и решений".

Новрузов подчеркнул, что создание реестра рисков информационной безопасности является ключевым элементом внедрения риск-ориентированной модели управления. Такой инструмент позволяет выстроить централизованную и системную работу по управлению рисками, обеспечить их раннюю идентификацию, оценку вероятности и потенциального ущерба, а также реализацию превентивных мер по снижению уровня угроз. Кроме того, реестр используется в рамках аудитов информационной безопасности для проверки полноты учета рисков и эффективности применяемых контролей.

Таким образом, наличие реестра рисков обеспечивает принятие управленческих решений на основе объективной оценки угроз, а не ситуативного реагирования.