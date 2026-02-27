Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İKT
    • 27 fevral, 2026
    • 12:29
    Azərbaycanda Təhdidlər və Həllər Kataloquna daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda informasiya və kibertəhlükəsizlik üzrə təhdidlər, həllər kataloquna 167 təhdid daxil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin idarə rəisi Nadir Novruzov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, portalda həmçinin həmin təhdidlərin həll yolları barədə məlumat da yerləşdirilib: "Bu təhdidlər kataloqunun mütəmadi olaraq yenilənməsi nəzərdə tutulub. Dövlət qurumlarında da risk reyestrləri formalaşdırıldıqda, orada həll yolları müəyyən edildikdə, bu həll yolları da universal olaraq digər təhdidlərə də tətbiq oluna bildiyi halda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"nda öz yerini tapacaq".

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğulayan idarə rəisi onun dövlət qurumlarında risk əsaslı qərarvermənin formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırıb: "O, həm mərkəzləşdirilmiş sistemli idarəetməyə, həm də baş verə biləcək insidentlərin, risklərin qabaqcadan müəyyən olunması və onların qarşısının alınmasına imkan verir. Eyni zamanda, auditlər zamanı da dövlət qurumunda baş verə biləcək risklərin hamısının nəzərə alınıb alınmamasını qiymətləndirməyi mümkün edən bir alətdir. Belə ki, İnformasiya Təhlükəsizliyi Risklər Reyestrinin olması təsadüfi deyil, müəyyən qiymətləndirmələr əsasında qərarların verilməsinə imkan yaradır".

    Azərbaycan Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Nadir Novruzov Kibertəhlükəsizlik

