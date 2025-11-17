На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

Азербайджан демонстрирует значительные успехи во внедрении современных передовых технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (ITU) Космас Лукисон Завазава в кулуарах WTDC-25 в Баку.

"Мы рады находиться здесь, в Баку, и хотим отметить, что это первый раз за последние 160 лет, когда регион СНГ принимает статутную конференцию ITU. Особенно важно подчеркнуть, что принимающее правительство демонстрирует хорошие результаты в развертывании передовых технологий, включая 5G, искусственный интеллект и другие инновации. Мы работаем с ними в тесном сотрудничестве и высоко ценим этот опыт взаимодействия", - подчеркнул К. Завазава.