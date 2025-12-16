Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ММ ратифицировал меморандум между министерствами обороны Азербайджана и Турции

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 12:29
    ММ ратифицировал меморандум между министерствами обороны Азербайджана и Турции

    Милли Меджлис ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между Министерствами обороны Азербайджана и Турции.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики об укреплении взаимной военной безопасности".

    Во время презентации законопроекта председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев заявил, что согласно Меморандуму, в случае вооруженной агрессии против одной из сторон стороны меморандума обязуются оказывать взаимную помощь для осуществления права на индивидуальную и коллективную самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

    "Оказание сторонами военной помощи друг другу осуществляется на основании запроса одной из сторон и в соответствии с порядком, установленным их национальным законодательством.

    Меморандум охватывает только вопросы военного сотрудничества и военной безопасности, и в этих рамках предусматривает только взаимопомощь в области обороны, обучения, снабжения и повышения способности сторон действовать совместно.

    Меморандум о взаимопонимании осуществляется в соответствии с нормами и принципами международного права, не направлен против третьих государств и способствует укреплению мира и безопасности в регионе", - отметил парламентарий.

    После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в одном чтении.

