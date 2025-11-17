İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    WTDC-25-də Azərbaycanın 5G və süni intellekt sahəsindəki irəliləyişi qeyd edilib

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 17:12
    Azərbaycan müasir qabaqcıl texnologiyaların tətbiqində əhəmiyyətli uğurlar nümayiş etdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (ITU) Telekommunikasiyanın İnkişafı Bürosunun direktoru Kosmas Lukison Zavazava WTDC-25 çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    "Burada, Bakıda olmağımıza şadıq. Xüsusilə vurğulanamalıdır ki, ev sahibliyi edən hökumət 5G, süni intellekt və digər innovasiyalar daxil olmaqla qabaqcıl texnologiyaların tətbiqində yaxşı nəticələr nümayiş etdirir. Biz onlarla sıx əməkdaşlıq edirik və bu qarşılıqlı əlaqə təcrübəsini yüksək qiymətləndiririk", - K.Zavazava vurğulayıb.

    WTDC-25 Kosmas Lukison Zavazava ITU Azərbaycan
    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте
    Azerbaijan's progress in 5G, artificial intelligence highlighted at WTDC-25

