Законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности" принят в последнем чтении
Милли Меджлис
- 16 декабря, 2025
- 12:30
Новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности" принят в последнем чтении.
Как сообщает Report, проект был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
В документе отражены правовые основы для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности и основные принципы ее осуществления. Также определены основные цели государственного регулирования в области транспортно-экспедиционной деятельности и задачи государства, государственная поддержка транспортно-экспедиционной деятельности.
Законопроект был вынесен на голосование после обсуждений и принят в третьем чтении.
