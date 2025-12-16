Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности" принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 12:30
    Новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности" принят в последнем чтении.

    Как сообщает Report, проект был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

    В документе отражены правовые основы для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности и основные принципы ее осуществления. Также определены основные цели государственного регулирования в области транспортно-экспедиционной деятельности и задачи государства, государственная поддержка транспортно-экспедиционной деятельности.

    Законопроект был вынесен на голосование после обсуждений и принят в третьем чтении.

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edib

    Лента новостей