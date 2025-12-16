Новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности" принят в последнем чтении.

Как сообщает Report, проект был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В документе отражены правовые основы для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности и основные принципы ее осуществления. Также определены основные цели государственного регулирования в области транспортно-экспедиционной деятельности и задачи государства, государственная поддержка транспортно-экспедиционной деятельности.

Законопроект был вынесен на голосование после обсуждений и принят в третьем чтении.