WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:09
    Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında yeni qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edib

    "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı layihə Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Yeni qanun Azərbaycan ərazisində nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati və iqtisadi əsaslarını müəyyən edəcək, bu sahədə dövlət orqanlarının (qurumlarının), habelə hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin və fərdi sahibkarların fəaliyyətini, həmçinin onlar arasında yaranan münasibətləri tənzimləyəcək.

    Qanunda daşıyıcı, ekspeditor, ekspeditora verilən muzd, müştəri, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin iştirakçıları, nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri, yük, yük-nəqliyyat sənədi kimi əsas anlayışlar təsbit edilib.

    Sənəddə nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hüquqi əsaslar, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri öz əksini tapıb. Həmçinin nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimləməsinin əsas məqsədləri və dövlətin vəzifələri, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi müəyyənləşdirilib.

    Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis Plenar iclas yeni qanun
    Законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности" принят в последнем чтении

    Son xəbərlər

    12:29

    Dövlət rüsumlarından azad şəxslər barədə vahid elektron reyestrin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:28

    Dövlət qulluğunun hüquqi və sosial təminatına dair bir sıra tənzimləmələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:25

    Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası isti havalarda keçirilən oyunlarla bağlı yeni qaydaları təsdiqləyib

    Fərdi
    12:23

    Maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulması ilə bağlı dəyişikliklər ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, bəzi rayonlarda isə arabir yağıntı olacaq

    Ekologiya
    12:20

    MM dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini ilk oxunuşda təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:20

    Moskvada şagirdi qətlə yetirən yeniyetmə "destruktiv gənclər hərəkatı"nın fəalıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:19

    İqor Zubcu: Moldova-Azərbaycan əməkdaşlığı gələcəkdə birgə layihələrin icrasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    12:16

    Gürcü spiker: Trampın BBC-yə qarşı iddiası bizim mövqeyimizi gücləndirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti