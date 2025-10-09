МВД: Устаревшее программное обеспечение становится причиной большинства кибератак

Одной из основных угроз в сфере кибербезопасности остается использование устаревшего программного обеспечения.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Юсиф Гусейнов на конференции, проведенной в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

По словам Гусейнова, около 60% кибератак связаны с использованием старых версий программ, не получающих обновления безопасности. 70% происходящих инцидентов связаны с использованием общедоступных паролей, сознательным или неосознанным входом в вредоносные программы.

"Техника не опасна, но то, как мы ее используем, зависит от нас", - отметил он.

По его словам, треть киберпреступлений в мире направлена против устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT):

"Согласно статистике 2024 года, на международной арене атакам подверглись около 600 тысяч устройств IoT. Это рекордный показатель...<...>.. Поэтому необходимо принимать меры безопасности".

Начальник отдела отметил, что в устройствах, установленных для безопасности, возникает проблема сегментации: "Взлом одного устройства, будь то дома или в корпоративной организации, является большой проблемой.