    МВД: Устаревшее программное обеспечение становится причиной большинства кибератак

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 15:00
    МВД: Устаревшее программное обеспечение становится причиной большинства кибератак

    Одной из основных угроз в сфере кибербезопасности остается использование устаревшего программного обеспечения.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Юсиф Гусейнов на конференции, проведенной в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

    По словам Гусейнова, около 60% кибератак связаны с использованием старых версий программ, не получающих обновления безопасности. 70% происходящих инцидентов связаны с использованием общедоступных паролей, сознательным или неосознанным входом в вредоносные программы.

    "Техника не опасна, но то, как мы ее используем, зависит от нас", - отметил он.

    По его словам, треть киберпреступлений в мире направлена против устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT):

    "Согласно статистике 2024 года, на международной арене атакам подверглись около 600 тысяч устройств IoT. Это рекордный показатель...<...>.. Поэтому необходимо принимать меры безопасности".

    Начальник отдела отметил, что в устройствах, установленных для безопасности, возникает проблема сегментации: "Взлом одного устройства, будь то дома или в корпоративной организации, является большой проблемой.

