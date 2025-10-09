İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    DİN-in əməkdaşı: Kibertəhlükəsizlikdə əsas problemlərdən biri köhnə proqram təminatıdır

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:45
    DİN-in əməkdaşı: Kibertəhlükəsizlikdə əsas problemlərdən biri köhnə proqram təminatıdır
    Yusif Hüseynov

    Kibertəhlükəsizlikdə əsas problemlərdən biri köhnə proqram təminatıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin şöbə rəisi Yusif Hüseynov "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində təşkil olunmuş konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, kibercinayətlərin üçdə biri IoT cihazlarına (İnternetə qoşulmuş əşyalar) qarşı baş verir:

    "2024-cü ilin statistikasına görə, beynəlxalq arenada 600 minə yaxın IoT cihazı hücuma məruz qalıb. Bu da rekord göstəricidir. Bu cihazlar cinayətlərin açılmasında mühüm yer tutur. Yaxşı tərəfi ilə bərabər, təhlükəli tərəfi də var. Ona görə də təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir".

    Şöbə rəisi bildirib ki, təhlükəsizlik üçün quraşdırılan cihazlarda seqmentasiya problemi ortaya çıxır:

    "Bir cihazın istər evdə və ya korporativ müəssisədə ələ keçirilməsi də böyük problemdir. Bundan əlavə, baş verən hücumların 60 %-i proqram təminatının köhnə olmasından asılı olur. Baş verən hadisələrin 70 %-i ümumi istifadəli şifrələrdən, bilərək və ya bilməyərəkdən səhv proqramlara daxil olmasından asılıdır. Texnika təhlükəli deyil, amma onda necə istifadə etməyimiz bizdən asılıdır".

    Kibertəhlükəsizlik Daxili İşlər Nazirliyi Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi
    МВД: Устаревшее программное обеспечение становится причиной большинства кибератак
    MIA official: Outdated software is among main challenges in cybersecurity

    Son xəbərlər

    16:01

    Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərir

    Xarici siyasət
    15:59

    Kamran Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında bir sıra ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    15:55

    Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:55

    İsveçrə səfiri: "Azərbaycan güləş ölkəsidir"

    Fərdi
    15:53

    Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaq

    Digər ölkələr
    15:53

    Sıfır emissiyalı nəqliyyat vasitələri ECMT Kvota sisteminə daxil ediləcək

    İnfrastruktur
    15:53

    DTX-nin İdarə rəisi: Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimiz davam edəcək

    Daxili siyasət
    15:50

    Assosiasiya: 10 sektor kibertəhlükəsizlik baxımından kritik hesab olunur

    Maliyyə
    15:41

    Serbiya nümayəndəsi: Zaman itkin düşmüş şəxslərin əleyhinə işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti