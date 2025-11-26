МВД: Классические системы IT-безопасности в Азербайджане уже неэффективны

В Азербайджане традиционные системы IT-безопасности перестали быть действенными против современных киберугроз.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела информационной и кибербезопасности Министерства внутренних дел (МВД) Хикмет Мамедов во время II Caspian Innovation Forum 2025 в Баку.

По его словам, системы безопасности, основанные на цифровых подписях, не способны противостоять кибератакам нового поколения - автоматизированным, усиленным искусственным интеллектом и манипулирующим человеческой психологией.

По его словам, в первую очередь следует отметить технологическое развитие, без которого невозможно бороться с киберугрозами, базирующимися на ИИ. "Для этого мы создаем технологическую инфраструктуру на основе ИИ. Второй вопрос - киберустойчивость. Конечно, атаки будут происходить, некоторые это почувствуют, другие - нет. Но продолжат ли функционировать наши сервисы после этих атак? Наша готовность теперь измеряется устойчивостью систем и моделью реагирования на киберугрозы", - отметил он.

Представитель МВД считает, что наиболее критическим элементом является управление человеческим фактором. "Самое опасное - именно человеческий фактор, благодаря которому могут быть взломаны наши даже самые совершенные системы на базе ИИ. Полагаю, что проведение масштабных тренингов, организация практических учений в учреждениях приведет к лучшей подготовленности наших сотрудников к таким атакам. Чем больше наших сотрудников будет подготовлено, тем быстрее они смогут информировать команду кибербезопасности о возникающих угрозах, что повысит нашу общую устойчивость", - добавил он.