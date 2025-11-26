İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    DİN rəsmisi: "Azərbaycanda klassik İT təhlükəsizlik sistemləri işləmir"

    İKT
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:42
    DİN rəsmisi: Azərbaycanda klassik İT təhlükəsizlik sistemləri işləmir

    Azərbaycanda artıq klassik İT təhlükəsizlik sistemləri işləmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) İnformasiya və Kibertəhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Hikmət Məmmədov Bakıda keçirilən II Beynəlxalq "Caspian Innovation Forum 2025" tədbirində bildirib.

    O qeyd edib ki, imzaəsaslı təhlükəsizlik sistemləri süni intellektlə gücləndirilmiş, avtomatlaşdırılmış, insan psixologiyasını manipulyasiya edən kiber təhdidlər və hücumlarla mübarizə apara bilmir: "Məsələyə bir üçbucaq kimi baxsaq birinci bucaq kimi texnoloji inkişaf qeyd edilməlidir. Bu, olmadan süni intellekt əsaslı kiber təhlükələrlə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Bunun üçün biz süni intellekt (Aİ) əsaslı texnoloji infrastruktur qururuq. Söhbət AI əsaslı müdafiə mexanizminin gətirdiyi üstünlüklərlə çalışa bilən sistemlərdən gedir. İkinci məsələ kiber davamlılıqdır. Bizə əlbəttə ki, hücumlar olacaq. Bəziləri bunu hiss edəcək, bəziləri isə hiss etməyəcək. Bəs bu hücumun qarşılığında göstərdiyimiz xidmətlər davam edəcək yoxsa yox? Hazırlığımız artıq sistemlərimizin davamlılığı, kiber təhdidlərə cavab modelimizlə ölçülür".

    DİN rəsmisi hesab edir ki, ən kritik model burada insan amilinin idarə olunmasıdır: "Ən təhlükəli məhz insan amilidir. Hətta bizim qurduğumuz Aİ əsaslı sistemlər belə insan amili hesabına aşıla biləndir. Düşünürəm ki, iri miqyaslı təlimlərin keçirilməsi, praktik təlimlərin təşkilatlarda keçirilməsi əməkdaşlarımızın bu hücumlara qarşı daha hazırlıqlı olmasına gətirib çıxaracaq. Nə qədər əməkdaşımız hazır olacaqsa, o qədər daha qısa müddətdə kibertəhlükəsizlik komandasını bu gələn təhlükə ilə bağlı məlumatlandıracaq və davamlılığımız daha da təmin olunacaq".

    Daxili İşlər Nazirliyi süni intellekt İT sistemləri
    МВД: Классические системы IT-безопасности в Азербайджане уже неэффективны
    MIA official: Traditional IT security systems aren't working in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    18:57

    Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb

    Hadisə
    18:52

    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    18:46

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

    Media
    18:19

    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    18:14

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:12

    Türkiyədə FETO ilə mübarizə çərçivəsində Silahlı Qüvvələrdən 24 min nəfər xaric edilib

    Region
    18:03

    "KAPPA" "Ümid-Babək" yatağında quyuların təhlili üçün alətlər təqdim edəcək" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti