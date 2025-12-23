İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Deputat: İlham Əliyevin prezidentlik dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 dəfə böyüyüb

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:55
    Deputat: İlham Əliyevin prezidentlik dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 dəfə böyüyüb

    Prezident İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 dəfə böyüyüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, bu müddətdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi isə 11 dəfə artıb:

    "Qlobal ticarət dövriyyəsi isə sözügedən arada 9.14 trilyon dollardan 33 trilyon dollaradək yüksəlib. Yəni həmin müddətdən qlobal ticarət 3,6 dəfə artıb. Deməli, Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi son 22 ildə qlobal ticarət ilə müqayisədə 3 dəfə bənd daha çox artıb".

    Deputat Azərbaycanın fiskal gəlirlərindəki, eləcə də qeyri-resurs ÜDM-dəki yüksək artıma da diqqət çəkib:

    "Bu ondan xəbər verir ki, son 22 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatımızda, eləcə də digər makroiqtisadi göstəricilərdəki artım faizi qlobal orta artım faizlərini üstələyib".

    Milli Məclis İlham Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatı Vüqar Bayramov

