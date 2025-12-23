İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İçərişəhərin mobil tətbiqi istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:48
    İçərişəhərin mobil tətbiqi istifadəyə verilib

    İçərişəhərin mobil tətbiqi sakinlərin və turistlərin istifadəsinə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin üzvü Aytac Əlisultanlı qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda tətbiqin daha da təkmilləşdirilməsi üçün işlər aparılır.

    Son xəbərlər

    12:09

    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    Digər
    12:08

    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:06

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 7 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:06

    Son 11 ayda "AzStateNet" şəbəkəsində 751 hədəflənmiş APT kiberhücumu indikatoru aşkarlanıb

    İKT
    12:02

    Səməd Bəşirli: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır"

    Energetika
    12:01

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblər

    Din
    11:59

    İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:59
    Foto

    Binəqədi rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    11:57

    BMT rəsmisi: Uşaqların rəqəmsal dünyada təhlükəsiz iştirakı təmin olunmalıdır

    Sosial müdafiə
