Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Муса Гулиев: Для широкого применения ИИ необходима прочная законодательная база

    ИКТ
    • 24 октября, 2025
    • 11:32
    Муса Гулиев: Для широкого применения ИИ необходима прочная законодательная база

    Азербайджану необходима прочная законодательная база для широкого применения искусственного интеллекта (ИИ) в географических масштабах.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

    По его словам, в мире ИИ оценивается не как технология, а как предмет общественного контроля и интереса:

    "ИИ день ото дня все больше проявляет себя в обществе, быстро интегрируется в современную жизнь. Вместе с четвертой промышленной революцией он стал движущей силой социального развития. Также для применения этой сферы в Азербайджане необходимо международное сотрудничество".

    Муса Гулиев SOCGOV 2025 искусственный интеллект
    Musa Quliyev: Süni intellektin geniş tətbiqi üçün möhkəm qanunvericilik bazasına ehtiyac var

    Последние новости

    12:07
    Фото

    18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского района

    Карабах
    12:05

    ММ одобрил назначение судей в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и Гянджи

    Милли Меджлис
    12:02

    Германия направит на восстановление Украины €30 млн - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:01

    Анар Алиев: Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфере

    Социальная защита
    11:58

    ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда Нахчывана

    Милли Меджлис
    11:55

    Парламент одобрил назначение судей Верховного суда

    Милли Меджлис
    11:53

    Ульви Мехдиев: Искусственный интеллект и "зеленый переход" меняют рынок труда

    ИКТ
    11:53

    Синиша Мали: Необходим более активный план для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Финансы
    11:32

    Муса Гулиев: Для широкого применения ИИ необходима прочная законодательная база

    ИКТ
    Лента новостей