Муса Гулиев: Для широкого применения ИИ необходима прочная законодательная база
ИКТ
- 24 октября, 2025
- 11:32
Азербайджану необходима прочная законодательная база для широкого применения искусственного интеллекта (ИИ) в географических масштабах.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".
По его словам, в мире ИИ оценивается не как технология, а как предмет общественного контроля и интереса:
"ИИ день ото дня все больше проявляет себя в обществе, быстро интегрируется в современную жизнь. Вместе с четвертой промышленной революцией он стал движущей силой социального развития. Также для применения этой сферы в Азербайджане необходимо международное сотрудничество".
