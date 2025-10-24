Муса Гулиев: Для широкого применения ИИ необходима прочная законодательная база

Азербайджану необходима прочная законодательная база для широкого применения искусственного интеллекта (ИИ) в географических масштабах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

По его словам, в мире ИИ оценивается не как технология, а как предмет общественного контроля и интереса:

"ИИ день ото дня все больше проявляет себя в обществе, быстро интегрируется в современную жизнь. Вместе с четвертой промышленной революцией он стал движущей силой социального развития. Также для применения этой сферы в Азербайджане необходимо международное сотрудничество".