Musa Quliyev: Süni intellektin geniş tətbiqi üçün möhkəm qanunvericilik bazasına ehtiyac var
İKT
- 24 oktyabr, 2025
- 10:54
Azərbaycanda süni intellektin coğrafi miqyasda geniş tətbiqi üçün möhkəm qanunvericilik bazasına ehtiyac var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev "SOCGOV 2025: Süni zəka İnsan və Transformasiya üçün" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, dünyada süni intellekt texnologiya deyil, ictimai nəzarət və maraq predmeti kimi qiymətləndirilir.
"Süni intellekt gündən-günə cəmiyyətdə özünü daha çox göstərir, müasir həyata sürətlə inteqrasiya edir. Dördüncü sənaye inqilabı ilə birlikdə sosial inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilib. Həmçinin, bu sahənin ölkəmizdə tətbiqi üçün beynəlxalq əməkdaşlıq da zəruridir", - komitə sədri vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:07
Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstəribXarici siyasət
12:06
Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edibDigər
12:05
Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"Biznes
12:04
Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:02
Foto
AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edibSağlamlıq
12:01
KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilərDigər ölkələr
11:59
Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölübRegion
11:58
Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaqXarici siyasət
11:58