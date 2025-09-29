Министр: "В Азербайджане будет введена в эксплуатацию "Бизнес-платформа MyGov"

В Азербайджане в ближайшее время будет запущена "Бизнес-платформа MyGov".

Как сообщает "Report", об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном Саммите "INMerge" 2025, проходящем в Баку при организации "PAŞA Holding".

По его словам, в настоящее время около 2 млн граждан Азербайджана активно используют платформу "MyGov": "В ближайшие месяцы мы совместно с американской компанией введем в эксплуатацию "Бизнес-платформу MyGov". Это даст нашим предприятиям полный доступ ко всем государственным услугам через единое окно".

Он также отметил, что биометрическая подпись SİMA в настоящее время имеет около 3,3 млн активных пользователей, и Азербайджан является одной из немногих стран, которая активно использует эту технологию в повседневной жизни".