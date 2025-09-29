Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Министр: "В Азербайджане будет введена в эксплуатацию "Бизнес-платформа MyGov"

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 11:00
    Министр: В Азербайджане будет введена в эксплуатацию Бизнес-платформа MyGov

    В Азербайджане в ближайшее время будет запущена "Бизнес-платформа MyGov".

    Как сообщает "Report", об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном Саммите "INMerge" 2025, проходящем в Баку при организации "PAŞA Holding".

    По его словам, в настоящее время около 2 млн граждан Азербайджана активно используют платформу "MyGov": "В ближайшие месяцы мы совместно с американской компанией введем в эксплуатацию "Бизнес-платформу MyGov". Это даст нашим предприятиям полный доступ ко всем государственным услугам через единое окно".

    Он также отметил, что биометрическая подпись SİMA в настоящее время имеет около 3,3 млн активных пользователей, и Азербайджан является одной из немногих стран, которая активно использует эту технологию в повседневной жизни".

    INMerge2025 Рашад Набиев бизнес-платформа myGov SIMA
    Nazir: "Azərbaycanda "MyGov Biznes Platforması" istifadəyə veriləcək"
    Minister: MyGov Business Platform to be launched in Azerbaijan

    Последние новости

    11:36

    Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в Турции

    COP29
    11:34

    Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повестке

    Экология
    11:34

    Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с Европой

    Другие страны
    11:31

    Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климата

    COP29
    11:28

    Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана

    ИКТ
    11:26

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:22

    Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действия

    Экология
    11:22

    В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусах

    Инфраструктура
    11:21

    Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрд

    Бизнес
    Лента новостей