İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nazir: "Azərbaycanda "MyGov Biznes Platforması" istifadəyə veriləcək"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 10:44
    Nazir: Azərbaycanda MyGov Biznes Platforması istifadəyə veriləcək
    Rəşad Nəbiyev

    Azərbaycanda bu yaxınlarda "MyGov Biznes Platforması" istifadəyə veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda təxminən 2 milyon Azərbaycan vətəndaşı "MyGov" platformasından aktiv istifadə edir: "Biz yaxın aylarda ABŞ şirkəti ilə birgə "MyGov Biznes Platforması"nı istifadəyə verəcəyik. Bu da bizneslərimizə bütün dövlət xidmətlərinə bir pəncərədən tam giriş imkanı verəcək".

    O həmçinin qeyd edib ki, SİMA biometrik imzası hazırda təxminən 3,3 milyon aktiv istifadəçiyə malikdir və Azərbaycan bu texnologiyanı gündəlik həyatında aktiv şəkildə istifadə edən az sayda ölkələrdən biridir".

    INMerge2025 Rəşad Nəbiyev
    Министр: "В Азербайджане будет введена в эксплуатацию "Бизнес-платформа MyGov"
    Minister: MyGov Business Platform to be launched in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:29

    Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Avrasiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"

    İKT
    11:29

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    11:29

    Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıb

    Ekologiya
    11:26
    Foto

    ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıb

    İnfrastruktur
    11:23

    "PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edir

    İKT
    11:19

    Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdir

    Digər ölkələr
    11:15

    III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3

    Fərdi
    11:15

    İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏY

    Xarici siyasət
    11:14

    Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti