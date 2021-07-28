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Министр: Готовы к внедрению практики "умных технологий" американских компаний

Министр: Готовы к внедрению практики "умных технологий" американских компаний Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома США Джоном Кевином Ститтом.
ИКТ
28 июля 2021 г. 17:27
Министр: Готовы к внедрению практики умных технологий американских компаний

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома США Джоном Кевином Ститтом.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

По его словам, на встрече состоялся обмен мнениями вокруг концепции цифровой трансформации Азербайджана, находящейся на стадии подготовки, а также проекта "Умное село", реализуемого на освобожденных территориях.

"Мы готовы применить в Азербайджане обширный опыт американских компаний в области" умных технологий", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan ready to apply 'smart technology' experience of US companies
Версия на азербайджанском языке Nazir: "ABŞ şirkətlərinin "ağıllı texnologiya" təcrübəsinin tətbiqinə hazırıq"

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