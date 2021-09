Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта Красной планеты.

Как передает Report, об этом сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

Он поделился в своем Twitter фотографией, сделанной ровером, на которой виден камень с отверстием от взятия образца аппаратом.

"У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне", - написал Стелтцнер.