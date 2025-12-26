Мадиев: Запуск совместного с Азербайджаном проекта ВОЛС ожидается в III квартале 2026 года
ИКТ
- 26 декабря, 2025
- 15:47
Запуск казахстано-азербайджанского проекта "Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи" (ВОЛС) по дную Каспийского моря ожидается в третьем квартале 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр ИИ и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.
По его словам, запросы на использование маршрута поступают уже сегодня, несмотря на то, что он еще даже не завершен.
"Уже сегодня от других государств поступают заявки, чтобы гнать интернет-трафик... через еще даже не существующий маршрут", - утверждает он.
