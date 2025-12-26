İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Qazaxıstanlı nazir: Gələn il Azərbaycanla birgə fiber-optik rabitə xətti layihəsi işə salına bilər

    İKT
    • 26 dekabr, 2025
    • 16:11
    Qazaxıstanlı nazir: Gələn il Azərbaycanla birgə fiber-optik rabitə xətti layihəsi işə salına bilər

    2026-cı ilin üçüncü rübündə Xəzər dənizinin dibi ilə Qazaxıstan-Azərbaycan "Transxəzər Fiber-Optik Rabitə Xətti" layihəsinin işə salınması gözlənilir.

    "Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın süni intellekt və rəqəmsal inkişaf naziri Jaslan Madiyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, marşrut hələ tamamlanmasa da, istifadə üçün sorğular artıq daxil olmağa başlayıb.

    "Artıq indidən digər dövlətlərdən internet trafikini... hələ mövcud olmayan marşrut vasitəsilə ötürmək üçün müraciətlər daxil olur", - deyə o qeyd edib.

    Qazaxıstan Azərbaycan Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti
    Мадиев: Запуск совместного с Азербайджаном проекта ВОЛС ожидается в III квартале 2026 года
    Madiyev: Launch of joint fiber-optic communication line project with Azerbaijan expected in 3Q26

    Son xəbərlər

    16:42

    Naxçıvan idmançıları 2025-ci ildə 443 medal qazanıblar

    Fərdi
    16:41

    İsraildə terrorçu insanlara hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    16:41

    Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:41

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Digər
    16:41

    Ceyhun Bayramov: Hazırda 5 ölkə ilə vizanın ləğv edilməsi üçün işlər aparılır

    Xarici siyasət
    16:38

    XİN başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında anklav, eksklav məsələləri də həllini tapacaq

    Daxili siyasət
    16:38

    Nazir: Azərbaycan neftinin ixracı ilə bağlı Tbilisinin təklif etdiyi ilkin tarif məqsədəuyğun deyildi

    Xarici siyasət
    16:37

    Suriyada məsciddə partlayış zamanı ölənlərin sayı 8-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    16:36

    Prezident moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsinin tələbini təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti