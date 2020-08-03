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Китайская компания потребовала от Apple крупную сумму через суд

Китайская компания потребовала от Apple крупную сумму через суд Xiao-i обвиняет Apple в нарушении патентных прав, используя техническую архитектуру в iPhone и iPad
ИКТ
3 августа 2020 г. 14:20

Китайская Shanghai Zhizhen Network Technology Co., владеющая патентом на голосового ассистента в Китае, подала судебный иск к Apple Inc., требуя от американской компании возмещения ущерба на сумму 10 млрд юаней (1,43 млрд долларов США) в связи с нарушением патентных прав.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, голосовой помощник, патент на который принадлежит Shanghai Zhizhen Network Technology, также известной как Xiao-i, имеет техническую архитектуру, аналогичную Siri от Apple. В июне этого года Верховный суд Китая постановил, что патент принадлежит Xiao-i, положив, таким образом, конец разбирательствам, тянувшимся с 2012 года.

Xiao-i сообщила в понедельник, что направила иск к Apple в шанхайский суд. Siri используется в iPhone и iPad от Apple, что, по мнению Xiao-i, нарушает ее патентные права.

Китайская компания требует от Apple прекратить продажи, производство и использование продуктов, в которых используются технологии, нарушающие ее патент. Если Xiao-i выиграет в суде, Apple может столкнуться с запретом на продажу многих из своих продуктов в КНР, пишет The Wall Street Journal.

Китай является вторым по объему продаж рынком Apple, который уступает только США

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