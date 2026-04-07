Кибератаки на госструктуры Азербайджана сократились на 6%

В Азербайджане за январь-март 2026 года выявлено 274 индикатора кибератак (IOC), нацеленных на госструктуры, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, 213 киберугроз были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 64 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.

В 2025 году было зафиксировано 850 кибератак на государственные структуры, из которых 372 были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 478 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.