    Кибератаки на госструктуры Азербайджана сократились на 6%

    07 апреля, 2026
    • 11:54
    Кибератаки на госструктуры Азербайджана сократились на 6%

    В Азербайджане за январь-март 2026 года выявлено 274 индикатора кибератак (IOC), нацеленных на госструктуры, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Согласно расчетам Report, проведенным на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, 213 киберугроз были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 64 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.

    В 2025 году было зафиксировано 850 кибератак на государственные структуры, из которых 372 были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 478 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb
    Azerbaijan records 274 cyber attack indicators in early 2026

    13:20

    13:19

    13:19

    13:07

    13:02

    12:54

    12:51

    12:49

    12:48

