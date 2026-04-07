Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb
İKT
- 07 aprel, 2026
- 11:28
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın dövlət qurumlarına 274 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 % azdır.
Kibertəhdidlərin 213-ü daxili araşdırma, 64-ü isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
2025-ci ildə dövlət qurumlarına 850 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 372-si daxili araşdırma, 478-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
Son xəbərlər
11:48
IFC Azərbaycana PPP layihələrinin icrasını asanlaşdırmağa kömək edəcəkMaliyyə
11:45
"Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıbFutbol
11:44
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏYXarici siyasət
11:40
İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edibDigər ölkələr
11:39
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
11:38
Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıbİKT
11:32
Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏYMilli Məclis
11:28
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıbİKT
11:27