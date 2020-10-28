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Карантин помог Microsoft увеличить прибыль на 30%

Карантин помог Microsoft увеличить прибыль на 30% Выручка непосредственно облачной платформы Azure выросла на 48% по сравнению с прошлым годом, а всего подразделения облачных услуг — на 20%
ИКТ
28 октября 2020 г. 15:38
Карантин помог Microsoft увеличить прибыль на 30%

Microsoft опубликовала итоги первого квартала 2021 финансового года, завершившегося 30 сентября. За отчетные три месяца корпорации удалось заработать 37,2 млрд долларов США (+12% по сравнению с прошлым годом), а ее чистая прибыль выросла на 30%, до 13,9 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", все это произошло во многом благодаря карантинным ограничениям, из-за которых люди стали работать и учиться удаленно, а также больше играть в компьютерные игры.

Наибольший эффект карантинные ограничения произвели на облачные сервисы Microsoft. Выручка непосредственно облачной платформы Azure выросла на 48% по сравнению с прошлым годом, а всего подразделения облачных услуг — на 20%. Перевод офисных сотрудников на удаленный режим работы подстегнул продажи Office 365 для бизнеса на 21%, а выручка от продаж офисных приложений и облачных сервисов частным клиентам выросла по итогам квартала на 13%.

Продажи ноутбуков и лэптопов Surface выросли на 37%, что нетипично высоко для квартала, в котором не было представлено ни одной новинки из этой серии. В связи с карантинными ограничениями у пользователей Xbox появилось больше времени на игры, а это, в свою очередь, означает рост выручки для Microsoft — сразу на 30% по сравнению с прошлым годом.

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