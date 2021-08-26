О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кабмин Кыргызстана представил проект регулирования криптовалютных бирж

Кабмин Кыргызстана представил проект регулирования криптовалютных бирж
ИКТ
26 августа 2021 г. 14:13
Кабмин Кыргызстана представил проект регулирования криптовалютных бирж

Государственная служба регулирования и надзора за финансовыми рынками Кыргызстана (Госфиннадзор) разработала проект положения о регулировании криптовалютных бирж.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, документ устанавливает статус, функции, права и обязанности торговых платформ, а также требование по их обязательной регистрации в Едином государственном реестре.

Проект также предусматривает ответственность бирж в части противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.

По мнению Госфиннадзора, разрабатываемые правила снизят риски для держателей криптовалют и позволят привлечь на рынок квалифицированных инвесторов и бизнес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kyrgyz Cabinet of Ministers develops draft regulation of cryptocurrency exchanges
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda kriptovalyuta birjalarının fəaliyyəti tənzimlənəcək

Экслюзивные новости

Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi