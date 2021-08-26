Кабмин Кыргызстана представил проект регулирования криптовалютных бирж

Государственная служба регулирования и надзора за финансовыми рынками Кыргызстана (Госфиннадзор) разработала проект положения о регулировании криптовалютных бирж.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, документ устанавливает статус, функции, права и обязанности торговых платформ, а также требование по их обязательной регистрации в Едином государственном реестре.

Проект также предусматривает ответственность бирж в части противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.

По мнению Госфиннадзора, разрабатываемые правила снизят риски для держателей криптовалют и позволят привлечь на рынок квалифицированных инвесторов и бизнес.