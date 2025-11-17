Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ITU призывает к выполнению глобальных обязательств по цифровому развитию

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 10:13
    ITU призывает к выполнению глобальных обязательств по цифровому развитию

    Задача участников Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) - с помощью обсуждений и принимаемых политических решений способствовать удовлетворению потребностей людей в цифровой подключенности и укреплять их устойчивость.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на церемонии открытия WTDC-25 в Баку.

    "Мы здесь, на WTDC, чтобы сделать цифровые возможности значимыми и доступными для всех. Мы здесь, чтобы создать условия, при которых никто не будет оставлен позади в мире, который меняется под влиянием технологий быстрее, чем когда-либо. И мы здесь, чтобы вдохнуть новую жизнь в глобальные усилия по цифровому развитию, которые можно реализовать только совместно", - отметила она.

    По словам главы ITU, сила коллективного прогресса наиболее ярко проявляется в Партнерской цифровой коалиции Connect, объединяющей более 1 000 обязательств и мобилизовавшей около 80 млрд долларов США в поддержку значимой подключенности и устойчивой цифровой трансформации по всему миру.

    "Пришло время обеспечить выполнение этих обязательств и обещаний. Настало время подтвердить наше стремление использовать цифровую инфраструктуру и цифровые услуги для построения действительно устойчивой цифровой экономики для всех", - подчеркнула Д. Богдан-Мартин.

    Азербайджан WTDC-25 ITU Дорин Богдан-Мартин
    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır
    ITU chief calls for global commitments on digital development

    Лента новостей