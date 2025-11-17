İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 11:01
    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır

    Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (WTDC-25) iştirakçılarının vəzifəsi müzakirələr və qəbul edilən siyasi qərarlar vasitəsilə insanların rəqəmsal bağlantı ehtiyaclarının qarşılanmasına kömək etmək, onların dayanıqlılığını gücləndirməkdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (ITU) Baş katibi Dorin Boqdan-Martin Bakıda WTDC-25-in açılış mərasimində bildirib.

    "Biz WTDC-də rəqəmsal imkanları əlçatan etmək üçün toplaşmışıq. Texnologiyanın əvvəlkindən daha sürətli transformasiya etdiyi bir dünyada heç kimin geridə qalmayacağı şəraitin yaradılmasını hədəfləyirik. Yalnız birlikdə həyata keçirilə bilən qlobal rəqəmsal inkişaf səylərinə yeni həyat vermək üçün buradayıq", - o qeyd edib.

    ITU rəhbərinin sözlərinə görə, kollektiv tərəqqinin gücü ən bariz şəkildə 1 000-dən çox öhdəliyi birləşdirən, eləcə də dünya üzrə əhəmiyyətli bağlantı və dayanıqlı rəqəmsal transformasiyanı dəstəkləmək üçün təxminən 80 milyard ABŞ dolları səfərbər edən "Connect" Rəqəmsal Tərəfdaşlıq Koalisiyasında özünü göstərir.

    "Bu öhdəlik və vədlərin yerinə yetirilməsini təmin etməyin vaxtı çatıb. Hər kəs üçün dayanıqlı rəqəmsal iqtisadiyyat qurmaq məqsədilə rəqəmsal infrastrukturu və xidmətləri istifadə etmək niyyətimizi təsdiqləməyin zamanı gəlib", - D.Boqdan-Martin vurğulayıb.

    WTDC-25 ITU Azərbaycan
    ITU призывает к выполнению глобальных обязательств по цифровому развитию
    ITU chief calls for global commitments on digital development

    Son xəbərlər

    11:14

    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 280 milyon manat vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    11:09
    Foto

    Azad edilən ərazilərə köçürülən sakinlər sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    11:09

    Çindən Azərbaycana turist axını 50 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    11:02
    Foto

    Bakıda ilk dəfə "China Visitors Summit" keçirilir

    Turizm
    11:01

    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır

    İKT
    10:59

    Prezident: "Kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilib"

    İKT
    10:58

    Azərbaycanda müntəzəm marşrutlar üzrə işləyən avtomobillərin yürüşünə limit qoyulub

    İnfrastruktur
    10:55

    Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıb

    Region
    10:46

    İlham Əliyev: "Azərbaycan 100 % genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda liderdir"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti